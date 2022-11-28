二○二二年接近尾聲，全球金融市場風聲鶴唳的緊張局面正慢慢紓解，儘管美國Fed仍有一些像James Bullard般的鷹派聲音，但全球金融市場正逐漸出現轉危為安的態勢。市場正預告最大壓力的殺戮逐漸過去。

我們來檢視幾個關鍵指標，一是美元指數在九月二十八日創下一一四．七七八的新高後，最近回跌到一○五．三四，美元回弱，讓失血的新興市場漸有血色，新台幣從三二．三三五拉升到三一．○二；韓元更從一四四六．三七拉升到一三○五．一七；日圓從一五一．九四拉升到一三七．七一，全球貨幣兌美元都出現顯著的彈升。

美元的走勢是金融市場最重要的指標，在危機降臨之際，投資人趕緊賣掉股票、債券，手上握有現金，而美元又是避險最重要的貨幣，當市場投資人搶進美元，也代表股市、債市的賣壓止不住。等到危機過去，大家賣掉手上美元，股債買氣上升，這是市場多空第一道法則。現在美元回軟，股債市也跟著回春。

通膨走在降溫的路上

二是債市已頂過最大壓力，儘管Fed升息有鷹派聲音，也有人喊Fed升息應到六％才能遏阻通膨，但市場已充分預知到升息已到頂峰，也許十二月可能升兩碼，今年一共升十七碼，利率會到四．二五～四．五％，明年可能還會升息，但這一年暴力升息的最大壓力應該已經過去了。從幾個數字來看，美國十年債殖利率最高到四．二三四％，現在是三．七六％，英國十年債在Liz Truss減稅衝擊下，一度到四．四七六％，如今回降到三．一二五％，美國三十年債一直盤旋在四％以上，現在也回降到三．八三％，這都顯示升息壓力正在舒緩中。

三是市場敏感的通膨訊號，像油價最高到一三三美元，現在ＷＴＩ回落到七七．三一美元，北海油降到八四．六五美元，相較高檔已回跌四成以上，天然氣也從九．三七七跌到六．八八五美元。糧食價格距高檔也回跌三成左右，貴金屬像銅價已回跌到七七八○美元，這些原本惱人的數字，現在都在往下走，看看美國十月ＣＰＩ七．七％，核心物價正在往下，二手車價格也快速回跌，很明顯看出通膨正在降溫的路上。

四、全球即將進入寒冬，但股市正逐漸「春暖花開」，最經典的是美國道瓊指數，去年底收盤是三六三三八．三，今年十一月二十二日收盤是三四○九八．一，今年以來仍下跌六．一六％，但這次道瓊指數展現新氣象，一個是月線ＫＤ指標交叉向上，形成多頭排列；二是道瓊這次有效站穩年線，而且各條均線除年線外，全部呈現多頭排列。

東協是供應鏈移轉的贏家

上一次美股攻上年線是八月十六日，但ＣＰＩ數字不佳，道瓊回貶到二八六六○．九四，這是一次破底旅程，科技股及半導體股成殺戮核心，費半指數重挫至二○八九，最大跌幅逾四八％，這是地緣政治晶片戰爭最大壓力的一刻，現在道瓊站在三四○九八，往上看天價三六九五二，只差不到三○○○點，道瓊指數的高姿態有如市場明燈，讓全球股市出現有力彈升。

回頭檢視一下今年全球股市，颳起狂風暴雨，但是印尼上漲六．二五％，印度上漲五．八五％，新加坡也上漲四．七六％，這是今年少數上漲的市場，這也意味了東協市場已是供應鏈移轉的贏家，這次G20大會，全世界正密切注意印尼可能是真正金磚第五國。

今年東北亞股市弱勢，台股下跌二○．三八％，南韓跌十七．九一％，上海Ａ股跌十四．四一％，深圳Ａ股跌十九．四％，香港恆生跌二三．一％，只有日本股市跌三．一％，算是跌幅較輕的市場。台股跌幅較重是因為半導體產業，台積電重挫到三七○元，加權指數也退到一二六二九，這次半導體強度僅次於道瓊指數，費半指數已攻過半年線，正往年線挺進，這是因為Nvidia與台積電ＡＤＲ使力。

這次Nvidia從一○八．一三美元彈升到一六九．九八美元，彈幅逾五七％，而台積電則在巴菲特進場加持下，這回ＡＤＲ從五九．四三拉升到八三．一九美元，彈升三九．九八％，台積電ＡＤＲ彈升四成，台灣的台積電也從三七○彈升到四九六元，彈幅約三四％，這次巴菲特天降神兵效應，對台股產生的威力遠遠大過國安基金，可能宣告一二六二九是底部，而台積電三七○元也可能是最低價，台積電不破底，台股就有個股活躍空間。

目前台股游走在半年線附近，但頻創新高的個股，正像春筍般冒出，我們逐一檢視一下，安控產業從晶睿創了一九七元新高後，勝品一下子衝到一三三．五元；過去徘徊在十幾元附近的昇銳突然大漲到四九．四五元。再來是股價跌了很多年的陞泰，創了三六．六元新高，然後是奇偶、彩富，工業電腦到網安的立端也到八九．八元，還有光學變焦鏡頭大立光、玉晶光、先進先也逐漸翻揚。

鋼鐵小兵立大功

半導體股以ＩＰ的創意創下七五六元，這已是歷史天價；M31也很強勢。檢測的閎康、宜特最近迭有佳作。傳產股中，先前我們參訪工廠，在六十幾元提及的八貫在迂迴曲折中也寫下九六．九元新高；在泰國有廠的jpp-KY最近漲到六○．五元，距前波高點只差一檔；醫材股的明基醫併了康科特、合躍生活廣場後，今年前三季ＥＰＳ三．五三元，股價一度從二五．八大漲到九二．五元；這些可以看出創新高的個股正像雨後春筍般躍出。（全文未完）

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