安全、節能與智慧三大趨勢帶動車用晶片需求日益成長，台廠以MCU、ADAS以及資訊娛樂系統等領域作為敲門磚，積極搶食商機。

今年以來消費性電子產業風聲鶴唳，半導體產業更是利空消息頻傳，從原本「供不應求」的大多頭行情轉而變成「供過於求」，庫存水位過高是每一家廠商必須解決的當務之急，然而，在一片出貨量衰退的哀鴻遍野當中，只有車用晶片仍一枝獨秀，根據統計，二○二一年全球車用半導體市場的營業額達四六七億美元，位於成長軌道之上。

回顧先前晶圓代工產能緊繃的情況，導致車用半導體供應鏈難逃衝擊，車用晶片缺貨造成汽車製造商被迫停工或延後生產，美國官員來台向晶圓代工廠要產能的畫面還歷歷在目，後來隨著消費性電子需求降溫，空出來的成熟製程產能逐漸緩解，車用晶片順利出貨的同時，供需也已經趨於穩定。

ＩＤＭ廠拿下近五成市佔

雖然在摩根士丹利證券在最新出具的「亞太車用半導體」報告中指出，原先缺貨的車用晶片，出現供給過剩警訊，有部分ＩＤＭ廠商已出現砍單現象，不過以產業發展分析，在電動車和自駕車持續發展的帶動下，包括先進駕駛輔助系統、電力控制、環境感知、車內外聯網等需求都不減反增，因此，將時間軸拉長來看，車用晶片的需求量仍然正向 。

根據《ＩＤＣ全球半導體應用預測》，全球汽車領域半導體市場規模將在二○二六年達到六六九．六三億美元，年複合增長率達四．七％。而全球車用半導體市場能夠快速大幅成長，關鍵就在於，未來每輛汽車所使用的半導體含量愈來愈高，過去在傳統車廠當中，以傳統燃油車來說，一台汽車所需的晶片價格大約落在五○○到六○○美元之間，但是跨入電動車後，就已高達一三○○美元，未來光是要達到不同的自動駕駛等級，使用的晶片價格增加幅度大約可達二．五倍之多，更不用說其他附加功能的提升所帶起的晶片使用量。

根據業界人士分析，未來每部汽車上用到的車用晶片價格，普通款的車種有望增加到二○○○美元，高階車種甚至有機會達到五○○○美元的超高水準（全文未完）

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