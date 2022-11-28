穿過花蓮港濱自行車道，木造的米崙招呼站靜靜佇立在路旁，其前身為美崙車站，承載著學生、上班族通勤的回憶，帶著夢想和無數個普通生活，1982 年卸下車站重任，轉身變成林蔭間的小涼亭，與東邊的太平洋遙遙相望，等待著與旅人的邂逅。

沿著招呼站外的海岸路往北走，約莫5分鐘就能抵達石雕博物館，也是全國首座以石雕為專題的博物館。花蓮是臺灣石材的集散地，石材原料與石材加工進出口總額居全世界第二，因此也稱為「石頭的故鄉」。博物館外散落在草地上的大型石雕，展現著堅硬而柔韌的美，絕對能滿足旅人攝影的需求；館內則規劃有典藏區、視聽區、現代石雕區、傳統石雕區等特色展區，定期推出國內外知名作家創作展，一覽雕琢的精湛技藝，同時體驗花蓮獨特的石雕藝術文化。

2001年「花蓮縣石雕博物館」成立，成為臺灣首座石雕專題博物館，推廣石雕文化。(圖/花蓮趣)

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石雕博物館

地址：花蓮市文復路6號

電話：03-8227121#245

開放時間：09:00-17:00（週一公休）

廁所：有

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米崙招呼站

地址：花蓮市海岸路與民權八街路口

開放時間：全日開放

廁所：無

本文作者：陳佩吟

(本文摘自《花蓮趣》43期)