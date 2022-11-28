你也許知道林榮新光車站，但在這之前的林榮車站你聽過嗎？ 1982年為配合鐵道東拓，舊林榮車站正式裁撤，車站站體於1988年拆除，僅留下周邊的車站宿舍，繼續述說著舊時的故事；直到2019年，鳳林鎮公所將之打造成林榮社區公園，才讓林榮車站再次被看見。

社區居民利用廢水塔、廢棄瓦斯鋼瓶等，自製蒸汽火車頭，增加新亮點。(圖/ 花蓮趣提供)

車站旁僅存的宿舍及倉庫，經過花蓮縣文化局評估指定為歷史建築，後改為公園使用，但年久失修的木造建築不免略顯殘破，於是鎮公所向臺鐵局商借一節自強號柴聯車車廂安置，以車廂做為景觀營造，設置火車站大門及月臺意象，並貼上火車時刻表，讓在地居民回味舊林榮車站往昔風光，也讓造訪的旅人窺探鐵道歷史駛過的歲月痕跡。冬季來到鳳林，也很適合體驗採草莓的樂趣，其中最受旅客青睞的就是獲得有機農場驗證標章的花蓮如意果園，園區內所採收的草莓，用水沖洗後就能食用，碩大飽滿的果實多汁又香甜，嚐一口即有不虛此行之感。

入冬之後花蓮如意果園的草莓開始收成，無毒有機認證讓遊客採得開心、吃得安心。（圖/ 花蓮如意果園提供）

舊林榮車站（林榮社區公園）

地址：花蓮縣鳳林鎮永安街42號

開放時間：全日開放

廁所：有

地址：花蓮縣鳳林鎮榮開路21-1號

電話：0937-978142

營業時間：08:00-16:00（草莓採果12月中開放）

廁所：有

(本文摘自《花蓮趣》43期)

本文作者：陳佩吟