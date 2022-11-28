干城車站坐落於吉安鄉，前身為「初音停車場」，而後幾經改名成為干城，大理石的站體和一旁的老榕樹交織著在地共同的回憶，車站出口的設計也保留了鐵道東拓時期的原貌，於1994 年因旅客稀少而廢站，正式走入歷史。
2014年，在干城車站腹地成立了初音驛生態公園，公園裡規劃有小溪流、生態池、植栽等景觀，並設有涼亭、停車場，並連結一旁的櫻花公園，提供旅人便利的休憩空間；園區內設置「能高越嶺步道起點」的立碑，紀念早期原民生活的歷史足跡。無獨有偶，吉安還有一處綠意盎然的賞花祕境「林務局花蓮林區管理處南華工作站」，只要在入口處登記一下，就可免費入園，園內樹種多元如小森林般，200多棵的油桐樹到了開花季節更是美不勝收，來到這裡坐在石椅上沐浴自然的芬多精，絕對是此行最chill 的享受。
初音驛生態公園
地址：花蓮縣吉安鄉吉安路六段346 號
開放時間：全日開放
廁所：有
南華工作站
地址：花蓮縣吉安鄉吉安路六段117號
電話：03-8527526
開放時間：08:00-17:00（六、日公休）
廁所：有
(本文摘自《花蓮趣》43期)
本文作者：陳佩吟
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