干城車站坐落於吉安鄉，前身為「初音停車場」，而後幾經改名成為干城，大理石的站體和一旁的老榕樹交織著在地共同的回憶，車站出口的設計也保留了鐵道東拓時期的原貌，於1994 年因旅客稀少而廢站，正式走入歷史。

能高越嶺古道最早由泰雅族與賽德克族建立，連結花蓮吉安與南投霧社，干城村正是能高越東段的起點。(圖/ 花蓮趣提供)

南華工作站裡設置了文化資產退役機關車，供遊客緬懷林業過往歷史。(圖/ 花蓮趣提供)

2014年，在干城車站腹地成立了初音驛生態公園，公園裡規劃有小溪流、生態池、植栽等景觀，並設有涼亭、停車場，並連結一旁的櫻花公園，提供旅人便利的休憩空間；園區內設置「能高越嶺步道起點」的立碑，紀念早期原民生活的歷史足跡。無獨有偶，吉安還有一處綠意盎然的賞花祕境「林務局花蓮林區管理處南華工作站」，只要在入口處登記一下，就可免費入園，園內樹種多元如小森林般，200多棵的油桐樹到了開花季節更是美不勝收，來到這裡坐在石椅上沐浴自然的芬多精，絕對是此行最chill 的享受。

初音驛生態公園

地址：花蓮縣吉安鄉吉安路六段346 號

開放時間：全日開放

廁所：有

南華工作站

地址：花蓮縣吉安鄉吉安路六段117號

電話：03-8527526

開放時間：08:00-17:00（六、日公休）

廁所：有

(本文摘自《花蓮趣》43期)

本文作者：陳佩吟