『時報大師會館』推出最新線上課程「商業精英的ESG永續課」，邀請台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘引領你看新時代永續經營該如何運作，從藝術觀點剖析藍海策略、以NFT看循環經濟，並藉由國內外案例突破你對於永續經營的想像。

夷平慣性思維，永續不只是種樹

當代氣候變遷、疫情肆虐、能源危機層出不窮，無一不在考驗企業的危機管理能力，在這樣的大環境下，用過去的框架思考未來的問題，無疑是十分危險的，也許在你心中，最直接的永續行動就是造林。而鄭家鐘用兩項關鍵要素，將永續的概念擴充，並且進一步思索如何在實務中，落實永續。而永續如何與品牌活動產生密切結合？鄭家鐘用Converse城市森林計劃等許多案例，帶你觀察如何用創新觀點塑造永續價值。

為什麼企業管理者要具備藝術思維

藝術思維源自於藝術欣賞，而藝術鑑賞尤為需要人們具足觀察、深看與俯瞰的能力。現代經營管理不能夠只看見現象，更需要進一步用藝術鑑賞力作系統性分析。傳統商業思維著眼於產業流程，也就是從上游製造到產銷的線性經濟，致力於降低生產成本、提高獲利。但是現在更前瞻的做法是，可將回收作為基礎，將廢棄物升級再造、創造更高的產值，這就是循環經濟的概念。

現代企業思維不應限於節流，更需要從無用之物中發掘新興價值與可能性。並借助社會回饋與利害關係人參與等多元途徑，型塑友善環境與正向循環。企業菁英具備優秀的商業思考能力，卻也被匡限於慣性思維當中，「商業精英的ESG永續課」旨在協助企業管理人才離開舒適圈，創造藍海的潛在思考力，讓時代危機轉化為發展助力。

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