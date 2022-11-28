台積電美國亞利桑那州廠將在12月上旬舉行首部機台移機典禮，意味著廠房已經部分完工，有媒體直擊，在11月初台積電首度包機把近300名員工送往美國，未來還有6架包機，將總計超過千名的工程師與其家人陸續送至美國。一名即將前往鳳凰城的台積電資深工程師透露，想外派到美國的原因是可以換個環境、體驗不同人生，另一關鍵因素則是通過外派甄選，等於未來升遷更有希望。

根據風傳媒報導，台積電去美國至少要經過兩次「面試」，面試最大重點為英文能力和過去表現，而且需要2位副理級主管認可和推薦。一名通過前往鳳凰城甄選的的資深工程師透露，公司工程師級員工爭搶外派美國十分熱烈，雖然美國消費物價和稅率高，台積電給予赴美員工底薪加倍，吸引力並不算高，但去美國體驗人生才是重點，而且未來在公司升遷的潛力也大過其他人。

而在待遇跟補助方面，報導指出，台積電駐美工程師底薪雙倍，分紅維持比照台灣區域配發，至於居住，員工可自行選擇住在公司提供的宿舍，地點就在距離廠房不遠的「鹿谷」（Deer Valley）社區，員工在當地每月房租1800美元，公司每月補助2千美元；此外，如果家裡小孩進入學齡期可在當地念書，以2-5歲小孩為例，每月學費可補助700美元。

值得注意的是，美國為了降低對台灣晶片依賴，積極邀請台積電赴美設廠，台積電創辦人張忠謀日前證實，台積電目前最先進的3奈米製程，將作為美國亞利桑那州廠的第二階段計畫。他強調5奈米廠是第一階段，之後在旁邊將規劃3奈米廠，目前正在規劃中。