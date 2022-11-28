沿著鐵道南行來到玉里，鎮上有一處聚落，據說這裡為秀姑巒溪海水倒灌的最尾端，因當地三面環水，水災頻繁，希望藉由「大禹治水」事蹟，以此命名祈求解除水患的威脅。雖然大禹車站已於1995年裁撤，但在社區自發的維護下依然井井有條，站內牆面上貼有饒富趣味的諺語、詩句，窗框上同樣掛滿歇後語和謎語，增添車站與旅人的互動性，且因當地居民以客家族群為主，藝術創作中客家本色的精神展露無遺。

花蓮菸田在全盛時期曾是全臺最大產地，大禹國小將在地原有的種植菸葉歷史，納入成為學校文化地景。（圖/ 花蓮趣提供）

走出車站，深入巷弄散步，不遠處的大禹國小也瀰漫著濃濃的客家風情，裝載著玉里菸葉的歷史，以大阪式菸樓的建築，延續菸葉文化的軌跡，外牆佐以鮮豔的彩繪，讓孩童和旅人們都能感受在地產業發展的脈動。除了車站和國小，玉溪農會打造的大禹花海也充滿童趣可愛的氣息，一旁還有農會的展售中心可以採買伴手禮，讓這趟旅程留下精彩回憶。

玉溪農會推出「大禹花海」和玉里客城鐵橋「一鎮雙景」活動，打造花蓮南區新亮點。（圖/ 花蓮趣提供）

大禹車站

地址：花蓮縣玉里鎮大禹路242號

開放時間：全日開放

廁所：無

大禹花海

地址：花蓮縣玉里鎮大禹里（約台9 線271K）

電話：03-8882069

開放時間：2023年1月（暫定）

廁所：有

本文作者：陳佩吟

(本文摘自《花蓮趣》43期)