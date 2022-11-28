鐵道東拓時期有許多小站遭到裁撤，唯一倖存的小站是坐落於富里鄉的安通車站，雖然還是在2007年遭到裁撤，但站體並未拆除，而是改以鐵馬休息站的形式，繼續服務經過的旅人。

安通車站是全臺首座由舊火車站改成的鐵馬驛站，也是玉里鎮環鎮自行車道的起迄點，雖沒有商家林立的熱鬧，但幽靜就是這裡的最大特色，踏著自車後的大汗淋漓，正好在此處得以收斂思緒，感受愜意的山景風光，一掃運動後的疲勞。若是不會騎自行車，也可以腳踏實地探訪安通越嶺古道，它是臺灣第一條跨越海岸山脈、貫穿東部海岸及花東縱谷的古道，也是早期玉里鎮安通至臺東長濱鄉南竹湖的捷徑要道，舉凡通婚、傳教、運輸、郵務、移民、貿易都須經過此古道，漫步其中猶如走訪古老部落文化中的絲路，神祕又耐人尋味。

安通越嶺古道擁有蓊鬱成蔭的生態環境，步道設有觀景臺，可欣賞花東縱谷風光及太平洋海天一色美景。（圖/ 花蓮趣提供）

安通車站（安通鐵馬驛站）

地址：花蓮縣富里鄉吳江村安通1號

開放時間：全日開放

廁所：無

安通越嶺古道

地址：花蓮縣玉里鎮樂合里富祥橋（台30 線23.5 公里處），進入產業道路循指示牌約4.2 公里即可達西段步道入口。

電話：03-8325141

開放時間：全日開放

廁所：無

提醒：前往越嶺道西段登山口的產業道路狹小陡峭，開車須特別小心駕駛。

本文作者：陳佩吟

(本文摘自《花蓮趣》43期)