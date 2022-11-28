美中關係持續惡化，美國再次以維護國安為由，禁止華為、中興通訊、海康威視、海能達和浙江大華等5家大陸企業在美國販售產品，專家分析指出，此舉敲響這些大陸企業在美銷售產品的喪鐘，因為他們無法販售任何產品，其中大華與海康威視的衝擊最為嚴重。

美媒報導，美國聯邦傳播委員會（FCC）周五宣布新規，禁止核發新的使用許可給華為、海能達及浙江大華等五家大陸通訊商，FCC更強調，會一直持續保護美國民眾在通訊傳播方面，不受國安威脅。

美國賓州研究機構IPVM主任Conor Healy表示，FCC最新的禁令如同敲響在美營運的喪鐘，他們未來無法再推出任何產品，「大華與海康威視的衝擊最大，因為他們的監視器被美國政府廣泛使用，此外，有很多警察機關使用海能達的對講機。」

華府智庫American Enterprise Institute國防與網路安全專家Klon Kitchen則說，「川普總統時期開始的行動，拜登政府延續下去，因為他們受到的威脅並沒有改變，這也突顯美中現況。」

值得一提的，一名不具名的美國官員透露，總統拜登並未在G20及APEC會議期間向大陸國家主席習近平討論到即將實施的禁令，但拜登曾向習近平透露，美國會持續採取行動保護國家利益。