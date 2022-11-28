卡達世足賽H組進入分組預賽第二循環，「太極虎」韓國對決「非洲勇士」迦納，攻擊上迦納佔優勢，防守陣線韓國較為穩固，雙方都有輸不得的壓力，迦納若敗陣就提前出局，專家預測韓國贏面較大。

韓國首戰面對烏拉圭，經過90分鐘激戰後雙雙方0比0握手言和，孫興慜與黃義助是太極虎的兩大箭頭，加上四金後場(金珍洙、金英權、金玟哉與金紋奐)讓以蘇亞雷斯為首天藍軍團寸步難行。

世界排名60開外的迦納，首戰就讓葡萄牙嚇出一身冷汗，尤其是隊長大阿尤和布巴里的跟進突襲，差點就能成為本屆第一支獲勝的非洲國家，即便最終2比3落敗，但依舊寫下世足賽連續6場進球紀錄。

韓國與迦納過去交手過4次，2006年兩度對決，韓國分別以1比4、1比3落敗，2011年第三度碰頭，韓國2比1扳回一城，但2014年卻0比4慘遭血洗，迦納在4場比賽進了12球，韓國只進4球。

28日晚上9點雙方第5次、首次在世足賽交手，若以兩隊首戰的各自表現來看，上半場恐怕還是0比0的僵持局面，戰況會在下半場出現變化，迦納的防守恐怕會在此時出現漏洞，畢竟與葡萄牙之戰丟掉的3球都是在下半場，倘若韓國隊能夠把握住的話，是有機會攻破阿提奇基的雙掌，拿下彌足珍貴的一勝，同時也可望取得晉級希望。

帶著1敗的迦納，此役不僅不能踢和，而是要全力搶勝，大小阿尤兄弟檔、庫杜斯與帕提組成的攻防戰線必須繃緊神經，一旦大門被破也就意味著將提前打包回家了。