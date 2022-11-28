預賽率先搶下1勝的葡萄牙將在29日半夜3點迎戰首戰踢和的烏拉圭，這場賽事將是C.羅納多與蘇亞雷斯之間的巔峰對決，但也不能忽視菲立克斯、李奧、卡瓦尼、D.努涅茲等人的較勁，葡萄牙只要拿下此勝就能提前晉級，烏拉圭則有著背水一戰的壓力。

葡萄牙首戰面對迦納，雖然C羅率先在下半場靠著12碼罰球寫下連續5屆世足賽進球紀錄，菲立克斯與替補的李奧也貢獻1球，但防線並沒有那麼堅固，尤其是在進球後的反應能力明顯不夠集中，大阿尤和布巴里就是在這種情況下破門的，守門員羅切特更是在傷停時間最後1分鐘的一次疏忽險些釀成大禍，好在幸運女神眷顧，否則喜事就要成悲劇了。

向來以防守見長的烏拉圭，首戰對上韓國，兩次踢中門柱錯過破門機會，可惜最終0比0平手收場。35歲蘇亞雷斯狀態欠佳，體能跟不上隊友腳步，另一替補上陣的攻擊大將卡瓦尼仍是一尾活龍。

葡萄牙與烏拉圭過去曾3度交手，最著名的一戰就是2018年世界盃16強，當時卡瓦尼獨中兩元，憑著一己之力帶領烏拉圭2比1讓C羅飲恨於俄羅斯。

此役葡萄牙挾整以待，全隊沒有傷兵，教頭桑托斯仍將由C羅領軍，搭配首戰傳出2次助攻的B.費南德斯、菲立克斯組成攻堅三巨頭，坎塞洛、葛瑞洛、狄亞斯和柯斯塔聯手撐起最後一道防線。

烏拉圭總教練阿隆索則有可能陣前換將，讓狀態外的蘇亞雷斯拉下來當替補，改由人高馬大，打葡萄牙非常有信心的卡瓦尼頂替先發，加上D.努涅茲與佩利斯崔，這個攻擊陣線非常具有威脅性；後衛則有吉曼奈茲、高定、卡塞雷斯和歐利維拉，如能阻擋葡萄牙的攻擊，就有機會重返2018年奪勝榮耀。