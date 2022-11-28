「森巴軍團」巴西傳出當家球星內馬（Neymar）因右腳踝扭傷，得到淘汰賽階段才能復出的壞消息。所幸人手眾多的巴西早有備案，內馬的中場好搭檔帕奎塔（Lucas Paquetá），就是頂上攻擊中場的最佳人選，29日凌晨對決瑞士，巴西將尋求小組賽連17場不敗的賽史新猷。只是巴西過去在世界盃兩度遭遇瑞士，都以平手作收，此戰也有機會踢和。

巴西與瑞士首次在世足遭遇是1950年小組賽，森巴軍團作為東道主，兩度領先都被追平，以2比2作收。兩隊4年前於俄羅斯再次同組，巴西上半場先馳得點，下半場卻被瑞士破門逼和。

巴西本屆首戰2比0擊敗塞爾維亞，但全場遭到9次犯規的內馬面對滑鏟防守時踩到對手的腳，造成右腳踝翻船扭傷，被換下的內馬被畫面拍到在休息區落淚，隔天也證實他將因傷錯過後兩場小組賽。

然而，巴西教頭提特（Tile）首戰讓內馬、帕奎塔一起先發，並讓皇家馬德里的刁鑽邊鋒小維尼修斯（Vinícius Júnior）職司左翼，已是進攻火力全開的布陣。另一個較為均衡的安排，是讓維尼修斯在板凳上待命，用曼聯的弗瑞德（Fred）與卡塞米羅（Casemiro）組成雙防守中場，讓內馬、帕奎塔在中、左路靈活換位攻擊。

現在少了內馬，雙防中推出曼聯組合，帕奎塔頂上攻擊中場10號位，首戰兩顆進球都有參與攻勢的維尼修斯繼續先發。雖然內馬以刁鑽盤球製造犯規的能力，其他人難以取代，森巴軍團的攻擊力仍有高檔水準。

瑞士首戰雖以1比0擊敗喀麥隆，但鋒線攻擊力不足的問題依然存在，面對這支防守也獲高度評價的巴西隊，「十字軍團」要破門並不容易。不過由門將索默（Yann Sommer）坐鎮的瑞士後防也屬A級，少了內馬的巴西進球會有些難度。所幸巴西只要不輸，下役對手喀麥隆的威脅不大，G組第1仍是囊中之物。