塞爾維亞與喀麥隆都經歷了沮喪的首戰，塞爾維亞0比2負巴西後，自評對「森巴軍團」太過尊敬，就像提前投降放眼後兩場小組賽，28日晚間對喀麥隆則不能輕敵，準備把主力前鋒武拉霍維奇（Dusan Vlahovic）推上先發。喀麥隆對0比1不敵瑞士同樣失望，希望次役能中止世足會內賽8連敗紀錄。

塞爾維亞首戰下半場被巴西前鋒李察里森（Richarlison）攻入兩球，領隊史托亞諾維奇（Stevan Stojanovic）認為球員自信不足，「如果球員在休息室覺得他們拿這麼強大的巴西沒有辦法，想晉級得要把握後兩場比賽，那我們似乎在中場就投降了。」

史托亞諾維奇認為，尊重巴西OK，但不能低估自己。至於次役對手喀麥隆，他強調非洲隊伍的表現不容易預測，「他們有好幾個必須注意的快腿，對瑞士的上半場很有威脅，有2到3次機會，但他們似乎不知道如何把握這些機會。我不是說他們太獨，而是有點急。在世界盃每場都不容易，不過我們知道自己的能力。」

塞爾維亞對巴西的確先以防守為主，把效力義甲尤文圖斯的射手武拉霍維奇放在替補席上，對喀麥隆預計會推上先發，與A.米卓維奇（Aleksandar Mitrovic）組成強力雙箭頭，配合隊長塔迪奇（Dusan Tadic）攻堅。一般認為若正常發揮，塞爾維亞對喀麥隆的勝算仍高。

喀麥隆首戰就因下半場開賽3分鐘的失球而落敗，壞消息是首戰因傷缺席的中場球員恩特查（Olivier Ntcham），小組賽後兩場仍無法歸隊。教頭里戈貝宋（Rigobert Song）在輸球後遭到炮轟，但仍對次役保持樂觀。

「一切都還有可能，我們沒有放棄希望，但也清楚沒有任何犯錯的空間了。」里戈貝宋說：「我們會毫不猶豫的踢出一場全力以赴的比賽，我想球員對塞爾維亞會有很不同的表現。」

法國入籍前鋒布耶莫（Bryan Mbeumo）是喀麥隆本屆焦點，首戰卻因為他一臉落腮鬍神似NBA球星詹姆斯（LeBron James）而樓歪，連詹皇都在社群網站上呼應。但8月入籍的布耶莫首戰在禁區僅有3次觸球、全場貢獻1次射正，喀麥隆顯然需要他多加把勁。

「非洲雄獅」喀麥隆在世界盃共已出賽24場，只進18球，場均0.8球在所有至少出賽20場的球隊中墊底。布耶莫要攻入轉戰獅軍的第1顆國際賽進球，此刻正是時候，尤其喀麥隆若輸塞爾維亞，就將追平墨西哥保持的9連敗世足紀錄，最後一戰對五星巴西，不但打包恐怕還得背負難堪的新紀錄。