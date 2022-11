夏綠蒂公主(Princess Charlotte)與多名王室成員撞臉。

多年來英國王室內部盛傳已故英國女王伊麗莎白二世的三子愛德華王子(Prince Edward),會繼承父親的「愛丁堡公爵」(Duke of Edinburgh)頭銜,不過親王辭世1年多以來,愛德華仍未等到他的新頭銜。據悉是因為英國國王查爾斯三世保留了這個頭銜給夏綠蒂公主(Princess Charlotte),以紀念女王,以及彰顯夏綠蒂的繼承順位。

英國《週日郵報》(Mail on Sunday)報導,多年來英國王室內部預期,愛德華王子將在女王及王夫菲立普親王(Prince Philip)辭世後繼承父親「愛丁堡公爵」的頭銜,愛德華王子後續接管了父親在1956年創辦的「愛丁堡公爵獎」(Duke of Edinburgh Awards),並且於2015年起擔任愛丁堡公爵國際獎基金會(Duke of Edinburgh’s International Award Foundation)信託主席,這些安排似乎都在為愛德華繼承公爵頭銜預做準備。

不過菲立普親王2021年4月辭世後,至今1年多愛德華仍未被授予「愛丁堡公爵」頭銜,王室內部也開始有些猜測,《週日郵報》引述消息人士指出,國王查爾斯遲遲不讓弟弟繼承,原因在於他為現年7歲的夏綠蒂公主保留了頭銜。

圖為2022年8月夏綠蒂公主與威廉及凱特觀看游泳比賽的表情。(圖/TPG、達志影像)

消息人士透露,內部正在討論頭銜的去向,「但是國王最希望的結果是給夏綠蒂公主」,「這將是紀念女王的恰當方式,因為女王生前擁有愛丁堡公爵夫人頭銜,這也是陛下表彰繼承人順位的一種方式。」

作為英國王儲威廉王子的第2個孩子,夏綠蒂現在是英國王位的第三順位繼承人,僅次於威廉及哥哥喬治王子。

報導指出,愛丁堡公爵與公爵夫人(Duke and Duchess of Edinburgh)是英國王室最高階的頭銜之一,這個頭銜在英國王室歷史上只被授予3次,第一次是在1726年,第二次是1867年維多利亞女王(Queen Victoria)授予次子艾佛瑞德王子(Prince Alfred),第三次就是菲立普親王與女王於1947年結婚時,喬治六世(George VI)國王授予這對夫妻新頭銜。

夏綠蒂公主為英國王位第三順位繼承人,僅次於父親威廉及哥哥喬治。(資料照/TPG、達志影像)

消息人士指出:「夏綠蒂的地位具有歷史重要意義,因為她是英國王室第一個繼承順位不會被弟弟超越的成員」,「所以在憲法的重要性上,夏綠蒂應該被賦予相應的頭銜,因為除非喬治王子沒有子嗣,她繼承王位並非不可能。」當威廉與凱特懷上第一個孩子時,英國王室改變了繼承規定,讓夫妻倆生下的女兒享有和兒子一樣的權利。

英媒報導多年來王室預期女王三子愛德華王子(Prince Edward,上圖右)將繼承父親的「愛丁堡公爵」(Duke of Edinburgh)頭銜。圖左為愛德華王子妻子蘇菲。(資料照/TPG、達志影像)

另一方面,與哥哥們不同,愛德華王子結婚時並未被授予公爵頭銜,而是被稱為威賽克斯伯爵(Earl of Wessex)。

英國王室目前正在討論要賦予愛德華王子何種新頭銜,據悉愛德華本人對此相當「隨緣」,不過報導指出,「愛丁堡公爵」的頭銜飛了,毫無疑問是個打擊。

查爾斯三世繼位後專注於發展更精簡、更現代的王室,知情人士表示,這起事件反映了查爾斯的思維,也就是著重那些直系繼承人、而非「邊緣人」。