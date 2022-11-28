九合一選舉被視為是2024總統大選前哨戰，而開票結果揭曉後，民進黨慘敗，不僅北北基全輸，傾全黨之力強攻的新竹市也丟掉。而就有港媒斷言，「陳時中選舉輸了，這次擔任台北市長候選人陳時中競選主委陳建仁政治能量也會跟著受損」，甚至更指出「這次九合一的成績絕對重挫領導民進黨的蔡英文氣勢」，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，在這次九合一選舉之中，蔡英文的「抗中保台」牌失靈，同時民進黨2024競爭提前上場，而賴清德會成為未來黨內領導人，還是黨內會形成一股「卡賴」力量？黨內的權力也將大洗牌，該份報導更指出，，英系、蔡英文刻意在今年底縣市長選舉要培養陳建仁的能量，希望藉由台北市選舉練兵，累積陳建仁的政治能量，但陳時中選舉輸了，陳建仁政治能量也會跟著受損。

最後，蔡英文在這次縣市長選舉，刻意減少賴清德輔選的場次，而在台北市、桃園市、新竹市等關鍵縣市，蔡英文都親自下場輔選造勢，結果最後選舉的成績，代表蔡英文刻意排擠賴輔選的場次策略，恐怕是出現判斷失誤。