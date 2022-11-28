九合一選舉被視為是2024總統大選前哨戰，而開票結果揭曉後，民進黨慘敗，不僅北北基全輸，傾全黨之力強攻的新竹市也丟掉。對此，就有網友在網路論壇開始檢討民進黨大敗的原因，沒想到就有許多鄉民一面倒，紛紛怒轟民進黨「死不認錯」，才導致九合一大選大敗，引發討論。

這位網友在網路論壇PTT HatePolitics板上PO出一篇「民進黨這次選舉到底是哪一步下錯了？」的文章表示，「這次選舉民進黨可以說是大輸特輸，本來大家以為頂多跟2018一樣，結果沒想到連基隆、桃園、新竹都輸了，本來的綠地都沒有延續下去」，原PO更接著說，「雖說這次防疫做得很爛，也頂多台北選輸，但台北本來也不是綠地的也沒差，可是基桃竹都輸是因為什麼原因？是因為陳時中激起太多民怨？還是林智堅論文案還有12億球場引起的效應？還是因為打高虹安打的太誇張的關係？或者就單純是綠色自己輸給自己內政沒做好又一堆支持者愛到處嗆人？究竟是誰壓倒最後一根稻草的？」

此篇文章一發出，許多網友紛紛一面倒的留言表示，認為是因為民進黨「死不認錯」，才造就九合一選舉大敗，「錯的東西一堆，但都沒被教訓，以為自己真的可以無法無天」、「不願承認錯誤，硬拗難看」、「這兩年太會硬凹了...選民很容易接受道歉原諒」、「從頭到尾到錯啊」、「執政硬拗，側翼群魔亂舞，死不認錯」、「執政爛，做錯事不承認」。