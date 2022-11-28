九合一選舉被視為是2024總統大選前哨戰，而開票結果揭曉後，民進黨慘敗，不僅北北基全輸，傾全黨之力強攻的新竹市也丟掉。而最近有一份最新的民調指出，對於民進黨九合一的大敗，有83％的民眾認為，最應該由「蔡英文總統」負責，其次則是行政院長蘇貞昌，引發討論。

YouTube頻道《Bit King比特王出任務》27日對於「民進黨屍橫遍野，你覺得最需要負責的人是誰？」進行了網路民調，截至27日23時，已有7萬人進行投票，有83％的民眾認為「蔡英文」要負責、有8％的民眾認為「蘇貞昌」要負責、有3％的民眾認為「林智堅」要負責、有4％的民眾認為是「陳時中」要負責、另有1％的民眾認為是「鄭運鵬」要負責。

參與投票的網友也紛紛留言表示「全部的縣市除了基隆、屏東以外的首長候選人，都是蔡英文指定的，又沒有經過初選，她要負全責還有什麼爭議嗎？」、「看到票數我笑了，原來大家的想法都差不多」、「其實這黨全都要負責，因為爛到徹底，完全拋棄人民、是非、道德及良善」、「上樑不正下樑歪，帶頭的人ㄧ定要負責！」、「小朋友才會做選擇，我覺得全部都要負責」、「應該多一個族繁不足備載的選項才對」。