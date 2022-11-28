九合一大選結果出爐，民進黨慘敗，蔡英文總統也宣布即刻辭去黨主席職務。外界關心行政院長蘇貞昌是否請辭，行政院發言人羅秉成已轉述，蘇第一時間有向蔡英文總統口頭請辭，但獲慰留，先留下來堅守崗位、推動各項政務。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉27日就表示「蔡英文讓蘇貞昌留下來的話，就可以讓新潮流分裂之後，徹底打敗賴清德」，引發討論。

對於蔡英文慰留蘇貞昌，羅秉成轉述表示，此次是地方公職人員選舉，但身為執政團隊的一員，蘇貞昌認為有必要為選舉結果負起政治責任，所以在第一時間向蔡英文總統口頭請辭，不過蔡英文總統提醒並要求蘇貞昌院長，由於現在國內外情勢險峻，更需要穩定的內閣，守護台灣，蘇貞昌也答應蔡英文總統，願意堅守崗位留下來繼續推動各項政務。

對此，吳子嘉27日就在網路節目《董事長開講》中表示，「蔡英文如果可以騰空將行政院長留下來的話，就可以來收買新潮流，就可以讓新潮流分裂，真正的裂解新潮流之後，就可以徹底打敗賴清德」。但吳子嘉也強調，他認為並不是蔡英文慰留蘇貞昌，而是蘇貞昌不離開，不甩蔡英文，這叫做養虎遺患，他把蔡英文丟包」，蔡也就順勢而為。