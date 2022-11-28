選舉一夜激情過後，18歲公民權修憲複決案不僅沒過門檻，同意票52％跟不同意47％差距其實很小，這跟立法院朝野政黨一致通過的氛圍不同，民意顯然很分歧。媒體人「文翔政論」分析，最大的主因，就是18歲公民權在本屆選舉純粹就是民進黨的選戰工具，最後被放棄掉了而已。

第一，從動機論來說，首先，台灣的孩子們，18歲以及即將18歲的年輕人是否有這麼積極爭取這些權利？但這批孩子有強烈的透過行動告訴社會「我們需要、我們準備好了」嗎？明顯看不到。有人會說，18歲公民權是社會價值的展現，而不是去問18歲的人要不要，但不好意思，你要公民的票，就要做社會溝通，這就是現實。

第二，缺乏話題性，朝野政黨無異議通過，過程毫無火花，朝野連辯論的反方都不想派，大家只想當正方，只有黃士修一個人去演反派。近幾年選舉或罷免，「仇恨值」變成選戰驅動器，18歲公民權沒人要跳出來扛仇恨值，但大眾私底下陳見卻很深，讓複決案變成「真心話投票」。

「而最大的主因，就是18歲公民權在本屆選舉純粹就是民進黨的選戰工具，最後被放棄掉了而已。」文翔政論強調，民進黨從過去幾次選舉下來，判斷年輕選票對他有利，覺得真的有天然獨的存在，這是他們長期執政下來的麻木，還在懷念太陽花世代，但太陽花世代距今已經9年，當初的學生現在都是大叔跟阿姨了，新一代年輕人是在民進黨鴨霸政權下長大的孩子，所以各種陳時中翻車的迷因會在年輕人間廣傳，不是沒來由的。

民進黨打的如意算盤，是朝野不會有政黨反對18歲公民權，沒人敢得罪年輕人，今年可以搭配年輕人議題，讓九合一選舉大勝。但天不從人願，民進黨自從林智堅論文案、陳時中廁所偷窺影片發酵後，年輕人支持度直直落，變成笑話，導致民進黨也不敢向過去一樣積極動員年輕人返鄉，表面喊喊要青年返鄉，結果一些金源可疑的「返鄉專車」卻都突然停開，許多地方選戰的策略好似還有在「放冷」以降低投票率的意圖在。

文翔政論強調，當民進黨開始把青年返鄉行動做低調，把選情放冷，就代表他們一方面不看好今年年輕人會支持他們，二方面也在為總統大選準備了，他們不想讓今年投票率太高，讓國民黨有本錢搶2024，尤其是要選總統的候選人，投票率不高，那公投門檻就更不可能過。所以這一切又回歸到選舉，18歲公民權不過是選戰工具，這工具不上手、甚至妨礙到自己時，民進黨又把它一腳踢開，多年來終於誕生的修憲複決案，就這樣難看下場。