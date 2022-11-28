國民黨台北市長當選人蔣萬安選前辭去立委職務，展現破釜沉舟決心，綠營順水推舟要求其他參選藍委辭職，但參選縣市長的綠委卻堅不辭職。媒體人張禹宣批台中市長敗選的綠委蔡其昌，把台中傷害一輪之後還想著回去當副院長、選連任，直問「現在輸了你要辭職負起政治責任嗎？」

張禹宣指出，選舉象徵的是責任政治，檢驗著現任者、也審視著挑戰者。當蔡英文辭去黨主席，就象徵著對民意的不信任票負責，但是執政黨中卻有5個區域立委，角逐著自己原先的縣市，一手拿著國家公帑，缺席的缺席擺爛的擺爛，連月來無心問政只想著更上層樓，卻被選民用選票「震撼教育」，不只是輸而是慘敗。

他質疑，面對多數人民的不信任表達。這些已經失去民意基礎的人，卻不打算負起任何責任，更不想損失任何利益與權力，偷偷摸摸地低調回去當立委，等到2024換個姿勢再選一次。這些政客抱持著「選民不爽我，但拿我沒辦法」的心態，繼續厚顏無恥的不肯負起責任請辭。

「當中莫過於蔡其昌。」張禹宣直言，非但身為副院長高位，當全世界都對他選情不樂觀時，蔡其昌卻吹牛聲稱自己將黃金交叉，結果慘輸28萬票，甚至拿下台中市長歷年選舉的「最低得票數52萬票。」

張禹宣痛批，當眾人又叫蔡其昌辭職宣示時，又龜縮不敢回答。號稱1000場的演講卻是滿滿的對於台中進步與發展的造謠與抹黑，從踐踏市政成績，甚至造謠交通政策都凸顯自己對於市政的不熟悉，三番兩次羞辱批判自己的家鄉，各式各樣的負面選舉奧步出盡，動員側翼到操作媒體。

「結果呢？潮水退了誰沒穿褲子？」張禹宣酸，狠狠的糟蹋台中之後，卻還想裝作沒事說「跌倒再接再厲」，把台中傷害一輪之後，還想著回去當自己的副院長自己的立委，等到一年半後再來重選一次？「我就再問蔡其昌一次：現在輸了，你要辭職負起政治責任嗎？」