國民黨台北市長當選人蔣萬安的立委補選，中選會已公告將於明年1月8日投票；南投縣長當選人許淑華則最晚會在離職後3個月內（3月25日前）舉辦投票。媒體人黃揚明分析，包括延期的嘉義市長選戰，應該都是綠營相對有利的狀態，若有第三勢力參戰，對民進黨更會加分。

「淺談嘉義市長選舉及2席立委補選。」黃揚明27日在臉書發文指出，這次九合一選後，12月18日還有嘉義市長選舉登場，且有4位現任或前立委當選，分別是已辭職的蔣萬安當選台北市長、許淑華當選南投縣長、高虹安當選新竹市長、周春米當選屏東縣長，高虹安的不分區席次將由陳琬惠遞補、周春米席次將由陳靜敏遞補，因此將有台北、南投2席區域立委即將舉行補選。

嘉義市長選戰，由國民黨現任市長黃敏惠迎戰民進黨前立委李俊俋。接下來2個多禮拜，該選區將進入激戰時刻，即使黃敏惠原本民調遙遙領先（菱傳媒：黃支持度58.21％VS李26.63％）。但議員、里長都已選完後單獨舉辦的市長投票，投票率波動大，且嘉義市藍綠盤差距不大、加上選後可能有小鐘擺效應（綠軍投票動能更強、藍軍則較弱），綠營並非沒有一搏機會，民進黨絕對比昨天投票有優勢，黃敏惠陣營須審慎因應。

台北市第三選區立委補選部分，明起將進入登記期間，綠營人選較明朗，如2020年參選過的吳怡農、表態爭取的台北市議員阮昭雄以及昨天意外落選的市議員梁文傑等都被點名，綠營人選上周已定案由黨主席徵召，但因蔡英文請辭影響，恐將待周三中常會代理主席確認後才會定案。

藍營人選則較不明朗，但目前可預見的是，昨天松信選區最高票的徐巧芯、王鴻薇2人都已表態無意願參選，主因是昨天連任成功後，12月25日才要就職，但這一周就要決定人選，選前2周候選人才就職議員，實在不妥。因此日前國民黨內部傳出李貴敏、鄭麗文等不分區立委也可能披掛上陣，甚至也傳出前立委羅淑蕾可能再出江湖。總之，無論誰參選，都不見得能有絕對優勢。

南投補選部分，藍營傳出現任縣長林明溱有意推薦兒子林儒彬參選，確切人選應該會等詳細選舉時程出爐後才會討論，而綠營已有集集鎮長陳紀衡、參選議員落選的曾琮愷被媒體點名，但他認為，縣長選戰剛落敗的前立委蔡培慧披掛上陣機率最大，當選機率也不小。

黃揚明強調，總之，接下來這幾場小戰役，應該都是綠營相對有利的狀態，若有第三勢力參戰，對民進黨更會加分。若民進黨能在這些選戰中勝利，就可以快速地在敗選中止血回穩，迎接緊接而來的2024總統大選。