九合一選舉綠營大敗，民進黨內出現找戰犯聲音。綠委何志偉一番「黑道在核心」說法惹怒英系大老洪耀福，反擊怒嗆「你才是民進黨的敗類」。對此，媒體人張禹宣酸，提名、決策、資源分配一把抓的罪魁禍首，如今還有臉把鍋甩到「烏鴉」身上？堂堂操盤者拜託別把自己搞low了。

民進黨立委何志偉26日在政論節目痛批，陳時中陣營有「黑道在核心，難怪選情會選爆！」並直接點名前民進黨祕書長洪耀福。

「何志偉，你可以更扯！你是最扯！」洪耀福27日在臉書痛批反擊稱，這次台北市長選舉，何志偉一而再、再而三扯陳時中後腿，故意安排行程設計陳。他強調，競選總部為了顧全大局，一再容忍何志偉，不料選後他還在扯，講些似是而非的故事，傷害競選團隊和陳時中，怒嗆何志偉：「你才是民進黨的敗類！」

而何志偉對此也不甘示弱再度回嗆：「公道自在人心，內行人不要講外行話，誰有權力安排陳時中行程？誰是操盤手？選票已經做出答案。」

對此，張禹宣27日在臉書發文表示，四個禮拜前早就預告，「英系」會因為三個「獨大」淪落到今天的局面，從縣市長議員提名、決策、到資源分配都要一把抓，罪魁禍首的洪氏兄弟，如今還有臉把鍋甩到「烏鴉」身上？

他強調，當初高嘉瑜、何志偉等人即便被排擠在決策圈外，卻不惜背負罵名再三勸諫，洪氏兄弟卻仍一意孤行堅持冷處理賭「基本盤」，另一方面又要獨食大餅搞到其他派系冷眼旁觀，如今這下場只是剛好而已。

張禹宣還酸，堂堂操盤者在那邊不忍了，哭什麼「拍攝者不救」，真的拜託留點顏面，別把自己搞low了。