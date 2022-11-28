（0:55更新，補充上半場戰況）2022卡達世界盃足球賽F組小組賽，上屆亞軍克羅埃西亞和加拿大踢出快節奏的內容，開賽第2分鐘加拿大戴維斯（Alphonso DAVIES）頭槌建功，為「楓葉軍團」踢進隊史在世界盃首顆進球，不過「格子軍團」克羅埃西亞透過經驗及默契串連攻勢，第36和第44分鐘克拉馬里奇（Andrej KRAMARIC）和里瓦亞（Marko LIVAJA）先後進球，上半場踢完克羅埃西亞2比1後來居上領先。
（0:55更新，補充上半場戰況）2022卡達世界盃足球賽F組小組賽，上屆亞軍克羅埃西亞和加拿大踢出快節奏的內容，開賽第2分鐘加拿大戴維斯（Alphonso DAVIES）頭槌建功，為「楓葉軍團」踢進隊史在世界盃首顆進球，不過「格子軍團」克羅埃西亞透過經驗及默契串連攻勢，第36和第44分鐘克拉馬里奇（Andrej KRAMARIC）和里瓦亞（Marko LIVAJA）先後進球，上半場踢完克羅埃西亞2比1後來居上領先。
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