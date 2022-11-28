共同社昨天公布一項民調顯示，日本首相岸田文雄內閣支持率跌至33.1%，創下岸田去年10月就任首相以來的新低。

共同社民調指出，岸田內閣支持率從一個月前的37.6%下滑到33.1%，這是他於2021年10月就任首相以來，共同社所做民調的最低支持率；岸田內閣的不支持率則是首次過半，來到51.6%。

日本總務大臣寺田稔11月20日提交辭呈，成為岸田內閣在1個月內下台的第3位閣員。10月24日，經濟再生擔當大臣山際大志郎因「舊統一教」問題請辭，接著法務大臣葉梨康弘又因死刑議題失言，在11月11日請辭。

共同社民調發現，62.4%的受訪者認為岸田文雄撤換前述3位閣員的時間「太晚了」。

有關政府推動提升防衛能力方面，共同社民調顯示，60.8%受訪者表示他們支持日本擁有反擊能力以增強嚇阻，但有35%受訪者持反對意見。（譯者：陳彥鈞）1111128