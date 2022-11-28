僅管尚未能在世界盃足球賽收下隊史首勝，但加拿大在2022卡達世界盃還是有收獲，效力知名德國職業足球隊拜仁慕尼黑的戴維斯（Alphonso Davies），在與克羅埃西亞的小組賽，開賽68秒進球建功，不但是「楓葉軍團」在世足隊史首顆進球，也是本屆世足最快進球。

在世界盃足球賽留下紀錄的戴維斯，今年11月2日才滿22歲，父母來自賴比瑞亞，第二次賴國內戰時流離失所，因此他是在非洲迦納難民營出生，幸好5歲那年戴維斯一家有機會移居加拿大展開新生活，後來更得以展現他的足球天賦及才華，外媒稱讚他毫無疑問是加拿大國家隊的球星，不只是世界級好手，也是美國、加拿大與墨西哥之前申請合辦2026世足最好的行銷人氣、社群魅力球星。

戴維斯一家剛到加拿大時是在安大略省溫莎市落腳，一年後就搬到亞伯達省首府愛德蒙頓，戴維斯11歲那年參加中學校足球隊新人徵選，令教練波西歐（Marco Bossio）眼睛一亮，而且很快就在隊員中脫穎而出，14歲就進入美國大聯盟足球MLS溫哥華白浪隊青訓系統，2018年被德甲拜仁慕尼黑以1350萬轉會費網羅，這個金額也創下MLS新猷。

當戴維斯被選進加拿大世界盃代表隊時，他透過推特表示：「一個在難民營出生的孩子，或許沒辦法有這樣的機會，但現在我們要前進世界盃足球賽了，別讓任何人說你的夢想不切實際。」

戴維斯為加拿大踢進參加兩屆世界盃以來第一顆進球，可惜「楓葉軍團」本屆世足在小組賽前兩場先後不敵比利時、克羅埃西亞，已經確定無緣晉級16強淘汰賽，只剩最後一場小組賽對摩洛哥，希望至少可以實現隊史世界盃首勝美夢。