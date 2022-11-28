卡達世界盃E組歐洲兩強權西班牙、德國，今(28日)凌晨3點在第二輪交手。西班牙「無敵艦隊」下半場第62分鐘率先打破僵局，替補上陣的莫拉塔(Alvaro Morata)破網，德國在第83分鐘憑藉弗克隆 (Niclas Fullkrug)射進扳平戰局的一球，最終雙方1比1握手言和，德國連兩屆小組賽出局危機暫解除。

西班牙首輪展現強大火力，7比0狂勝哥斯大黎加。相較之下，德國首輪爆冷1比2敗給日本，此役面臨不能再輸的沉重壓力。今天兩隊上半場攻勢不斷，西班牙4次射門1次射正，德國3次射門1次射正，但都沒有進球，以0比0平手。西班牙在第62分鐘總算打破僵局，替補上陣的莫拉塔破網，德國展現韌性，在第83分鐘靠著弗克隆踢進追平分，最後以1比1和局。

世界盃足球賽E組4隊都已經踢完2場比賽，西班牙以4分積分暫居E組首位，日本與哥斯大黎加都是3分積分，德國則只有1分積分墊底。西班牙今天被追平，錯失以2連勝直接晉級的機會，但只要下役和日本踢平就可以取得16強門票；至於德國踢和進帳1分，下役只要擊敗哥斯大黎加，加上西班牙擊敗日本，就可晉級16強。反觀上役意外敗給哥斯大黎加的日本，如果想晉16強，下役對西班牙面臨不能輸的壓力。

西班牙下一場比賽將於台灣時間12月2日凌晨3時迎戰日本，德國下一場比賽也在12月2日凌晨3時對陣哥斯大黎加，屆時將決定進入16強賽的2支隊伍。