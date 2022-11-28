在停車場等待時，丁噹（左）突然摸了陳乃榮的肚子，陳乃榮也跟著摸自己的肚子，看起來有些沮喪。（圖／本刊攝影組）

由丁噹主演的音樂劇《搭錯車》暌違3年重返台北演出，剛結束在臺北表演藝術中心大劇院的3天表演，經過先前的密集排練，主要演員們也有了革命情感。時報周刊CTWANT日前直擊丁噹與陳乃榮的有趣互動，可見兩人不僅在劇中有交集，劇外的感情也相當好。

丁噹一個人去自助餐店用餐。（圖／本刊攝影組）

十月二十八日晚間六點多，丁噹與陳乃榮結束舞台劇的宣傳工作，久候的粉絲立刻上前並送上萬聖節應景小提燈，丁噹拿著讓粉絲拍照，滿足了粉絲後，一行人便到停車場取車。等待助理挪車的時候，丁噹與陳乃榮聊天，不知道聊到什麼話題，丁噹竟伸手摸向對方的肚皮，陳乃榮隨後也摸摸自己的肚皮，接著瞪大眼睛表現出驚訝的模樣，但是又馬上低頭，看起來有點沮喪。

丁噹大口吃菜，但從眼神看來似乎在思索什麼事。（圖／本刊攝影組）

丁噹享用完晚餐後悠閒逛街買東西。（圖／本刊攝影組）

隨後兩人搭乘工作人員駕駛的轎車離去，丁噹搭著便車到附近一家素食自助餐廳下車，接著獨自晚餐。飽餐後，沿途逛街享受悠閒的時光，買了點小飾品和化妝用品後，又到了服飾店走走逛逛，接著獨自搭乘捷運離去。

享受短暫的悠閒時光後，丁噹搭捷運返家。（圖／本刊攝影組）

丁噹在結束音樂劇演出後，又隨即舉辦「當我們再一起」巡演，台北場嘉賓除了師弟蕭秉治，還邀請了陳乃榮上台重現《搭錯車》的浪漫情歌〈是否〉，配合劇中畫面，現場充滿粉紅泡泡，而同劇演員羅美玲、蔡昌憲、王柏森也到場力挺，好交情顯而易見。

丁噹（左）的演唱會邀請陳乃榮擔任嘉賓，重現《搭錯車》歌曲。（圖／翻攝自丁噹IG）

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