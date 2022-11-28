民進黨九合一大選大敗，身兼民進黨主席的總統蔡英文宣布辭去黨主席，並表示行政院長蘇貞昌也口頭請辭，但她已慰留。針對蘇貞昌口頭請辭時，蔡英文為何慰留他？媒體人陳文茜分析表示，這代表蔡英文不想更動內閣，她還想要繼續掌握權力，她並不是一個會輕易被失敗屈服的人。

陳文茜26日在政論節目《少康戰情室》節目中透過視訊表達意見。她說，蔡英文的個性是不輕易放下權力的人，她的黨主席職位是非辭不可，卻慰留蘇貞昌，代表她不想更動內閣，她還想要繼續掌握權力，蔡英文不是一個會輕易被失敗屈服的人。

陳文茜接著指出，過去蔡英文一路很順利，這裡頭有她的機運，也有她個性的優點，她很深沉，不會隨便輕易的發言，會深思熟慮，像26日投票日，蔡英文搞到晚上9點多才出來講話。

不過，陳文茜認為，蔡英文太驕傲了，因為她太順利了，她以為她很出色，所以破壞了民進黨過去長期的規矩，就是一定要通過黨內初選；結果她變成自己嫡系指定，也都是自己指定的人，她指定的也都是英系人馬。

陳文茜覺得，從蔡英文指定人選的過程中，可以看出，她根本不想在2024年卸任之後，失去權力，她還想布局。但也因為她太驕傲，動用政務官，也就是兩個部長去打一個特定候選人，這兩位部長變成了政黨打手。讓她不禁說，蔡英文又教導了我們一件事，「一個人的成功，是最差勁的老師」。