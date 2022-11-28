非洲國家喀麥隆地方官員表示，首都雅恩德（Yaounde）今天發生土石流災情，造成至少14位參加喪禮的民眾死亡。
喀麥隆中央大區（Centre Region）首長畢亞（Naseri Paul Bea）在事發現場向媒體指出：「我們正把遺體運到醫院的太平間，而搜尋其他民眾或遺體的作業仍在進行中。」
現場目擊者告訴路透社，事發當時有數十位民眾在一座足球場參加喪禮。
喀麥隆今年豪雨成災，全國各地發生多起毀滅性洪患，不僅毀損基礎設施，也造成數以千計民眾流離失所。（譯者：陳彥鈞）1111128
非洲國家喀麥隆地方官員表示，首都雅恩德（Yaounde）今天發生土石流災情，造成至少14位參加喪禮的民眾死亡。
喀麥隆中央大區（Centre Region）首長畢亞（Naseri Paul Bea）在事發現場向媒體指出：「我們正把遺體運到醫院的太平間，而搜尋其他民眾或遺體的作業仍在進行中。」
現場目擊者告訴路透社，事發當時有數十位民眾在一座足球場參加喪禮。
喀麥隆今年豪雨成災，全國各地發生多起毀滅性洪患，不僅毀損基礎設施，也造成數以千計民眾流離失所。（譯者：陳彥鈞）1111128
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。