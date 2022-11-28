非洲國家喀麥隆地方官員表示，首都雅恩德（Yaounde）今天發生土石流災情，造成至少14位參加喪禮的民眾死亡。

喀麥隆中央大區（Centre Region）首長畢亞（Naseri Paul Bea）在事發現場向媒體指出：「我們正把遺體運到醫院的太平間，而搜尋其他民眾或遺體的作業仍在進行中。」

現場目擊者告訴路透社，事發當時有數十位民眾在一座足球場參加喪禮。

喀麥隆今年豪雨成災，全國各地發生多起毀滅性洪患，不僅毀損基礎設施，也造成數以千計民眾流離失所。（譯者：陳彥鈞）1111128