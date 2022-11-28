德國隊28日挺住了背水一戰，正規賽結束前7分鐘攻進追平分，終場1比1逼和西班牙。加上哥斯大黎加稍早爆冷擊敗日本，讓E組暫時墊底的德國保住晉級機會。E組決戰日（12月2日）將由西班牙vs日本、德國vs哥斯大黎加同時開踢，若德國勝利就有可能擠下日本，與西班牙共同領取16強門票。

此戰上半場由西班牙取得控球優勢，但是無力進球，第39分鐘還被德國破網，後來透過重播被判決越位而進球無效，以0比0結束上半場。西班牙前鋒莫拉塔（Álvaro Morata）終於在第63分鐘打破僵局，隊友阿爾巴（Jordi Alba）左路傳中，莫拉塔在對手後衛糾纏之下長驅直入到大門前，德國門將反應不及，被莫拉塔在球門區一腳將球捅破大門！

德國隊再輸就出局了，他們第83分鐘直接傳到球門前，前鋒弗克隆（Niclas Füllkrug）球門區外起腳，球從左上角破網，1比1平手！扮演救世主的弗克隆是在第70分鐘才被換上場，他是2014年世足之後首位進球的德國替補球員。

西班牙全場64%控球率，最後沒拿下德國，失去提前晉級機會，E組混戰將持續到最後一日。德國本屆世足小組賽前兩戰都沒贏球（首戰輸日本、次戰平西班牙）是隊史最慘的開局。