這波冷空氣選在秋跨冬報到，為今年冬天揭開序幕，氣溫上將明顯下降，北部下探13度。主要轉冷時間點落在周二深夜，東北季風挾冷空氣南下，北、東轉有雨，延續至周三、周四兩天。

今、明兩天晴朗穩定，白天感覺微熱，天氣宜人。今各地氣溫：北部19至31度、中部19至33度、南部20至33度、東部19至32度。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，明晚起要變天了！

最新模式模擬，偏冷的東北季風明晚南下，迎風面北部、東部率先轉有雨，氣溫陡降。周三、四受冷空氣籠罩影響，北台灣偏濕冷，吳德榮指出，這波降溫幅度明顯，局部地區有機會來到13、14度。

「入冬第一波，加上北台灣有氣溫下滑的過程，感受上比較冷」，吳德榮提醒應注意保暖；中南部多雲時晴，早晚微冷。

這波東北季風未達冷氣團強度，停留時間約3天，周五仍偏冷，但冷空氣逐漸減弱，氣溫稍微回升，到了周末天氣好轉，日夜溫差大。