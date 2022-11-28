香港凍齡女神蔡卓妍曾是女子團體Twins的成員，成軍超過21年人氣居高不下，個性活潑大方的她，近日在社群平台上曬出與男神鄭伊健的合照，瞬間勾起不少影迷的回憶，原來早在20年前，兩人就因電影《我的老婆未滿18歲》合作，當時蔡卓妍才20歲，如今兩人再度同框，勾起大批觀眾的回憶。

現年55歲的鄭伊健依舊活躍在螢光幕目前，無論體力還是顏值絲毫沒有衰退的跡象，日前在香港紅勘體育場舉辦演唱會，不少名人、港星都是座上賓，包括明星夫婦馮德倫和舒淇，當鄭伊健唱出《Together》時，舒淇還揮動印有「伊健」兩字的螢光棒，投入的模樣非常可愛。

其中，蔡卓妍就在26日曬出一張抱著鄭伊健的嘟嘴合照，並興奮地在貼文寫道：「終於見面！十三你好帥啊！為甚麼可以這麼有型？多謝你帶給我一個美好的晚上，給我和我的同學，青春回憶回來了！」

其實，蔡卓妍在貼文稱鄭伊健為「十三」，是因為2002的電影《我的老婆未滿18歲》，鄭伊健飾演一位研究現代男女關係，準備寫論文考取碩士的中學老師「張十三」，卻誤打誤撞認識還沒滿18歲的女學生「Yoyo」，而「Yoyo」就是蔡卓妍飾演，劇情非常歡樂搞笑，得到不少好評。網友們紛紛留言「十三你好帥！這句話有聲音啊」、「啊啊啊當年的千機變！」、「十三Yoyo合體了。」