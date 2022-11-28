退輔會副主委李文忠今早在群組發表專文，檢討民進黨敗選之因，他仍不改「十一寇」的個性，對蔡英文總統挺林智堅對撞台大，自此基隆到新竹反轉而下，不以為然；他說，年輕人看到陳時中就想到疫情、隔離，生活受干擾，工作及收入受影響，就是「晦氣」；他更批評，民進黨把黨的價值丟在一旁，失去道德高度，在苗栗、南投等地我們攻擊黑金，但我們可是在中常會曾有一位黑道中常委。

李文忠隸屬新系，一直力挺副總統賴清德。李文忠並主張2024年總統大選的選戰訴求，希望政府為和平多做一些事，不要那麼強硬。以下是李文忠檢討這次民進黨敗選的全文：

小英及政府的支持度／信任度均有50％，民進黨的支持度也大於國民黨10％。輸成這樣，出乎我們的預料之外，事先雖有警訊，但一無警覺，這才是問題。黨／政府有難，黨員及閣員人人有責，在此不揣鄙陋將檢討心得，敬供參考。

本文基本的態度是：

1檢討是針對政府、政黨及政治工作者，不會檢討選民。

2選民傳達的教訓如此嚴厲，我們選前未掌握端倪，選後不能連怎麼輸的都搞不清楚，或沒有誠意回應。

3檢討是探求、對話、攻錯，以勵來茲，不是在鬥爭或找戰犯。

我的分析是：

一我們常常忘了從人民的角度出發，他們常常覺得執政黨變驕傲了。

2002李應元vs馬英九競選台北市長，應元35％，20年來，民進黨的支持盤增加了，陳時中的盤又大於黨，在三腳督的情況下，應無懸念，卻一直陷入苦戰，我百思不解。

選前問了年輕人，他們說不想支持陳時中，問為什麼？他們的回答是：想到陳時中就想到疫情、隔離，生活受干擾，工作及收入受影響，就是”晦氣”。我又問了基層手面賺吃的人，他們知道疫情全世界皆如此，他們也承認陳時中防疫做的不錯，但他們的工作、生意、收入受到很大的衝擊，我都不好意思問他們會不會支持陳時中了。過去我們(包括我)為防疫辯護振振有辭，並沒有錯，但如果我們從人民的現況及感受出發，也許我們的說明會更柔軟，我們對各行各業的困難及？助會更貼近他(她)們的需求。如果我們及早注意到這一點，我們也許會努力創造議題，而非陷在防疫泥沼中攻防。

林智堅碩士論文的爭議影響深遠，智堅犯了錯也很委屈，當台大學倫會作出撤銷碩士學位的決議後，主席竟然下令全黨力挺，直接與台大對撞，也讓知識份子、中間選民、年輕人失望，自此從基隆到新竹反轉而下，我不只一次聽到上述朋友說要教訓民進黨的傲慢。

這次綠營有人號召抗中保台，主席最後也跟進，但地方選舉的主軸畢竟是縣市政議題、民生議題。實話說：國民黨大勝有助於統一嗎？有向國際發出錯誤的訊號嗎？更進一步說：馬英九執政八年，將台灣逐漸嵌入中國框架，嚴重傷害國家主權，但中間選民、年輕選民會相信他賣掉台灣了嗎？2019年香港「反送中」運動爆發，台灣人民關注並警覺，我們抓住並主導議題，並非創造議題。我們永遠要謹記一件事：從人民的視角出發並引導之，而非只從綠營的關懷出發勉強推動之。

面對2024，可預見習近平盤整內部後，未來一年半將繼續惡質、霸道地侵凌台灣，國民黨也會繼續愚蠢、厚顏地唱和，主權及兩岸議題將是選舉主軸，與香港議題不一樣的是，年輕人要當一年兵，可能上戰場，要付代價的，他(她)們及父母樂意嗎？民進黨的訴求是「抗中保台」、「不挑釁、不屈膝」、「備戰才能避戰」，國民黨的訴求是：「支持民進黨，青年上戰場」，我相信過半年輕人會支持民進黨的主張，只有少數人會贊成國民黨的訴求，但也有很高比例的人會希望和平，希望政府為和平多做一些事，不要那麼強硬。屆時的選戰訴求必須考慮這一點。

二我們常常把黨的價值丟在一旁，失去道德高度。

前述論文的事是學術倫理的價值議題。我們在林智堅的事一開始的處理使我們後來對張善政、高虹安、許淑華…的攻擊失去道德高度，只剩下選戰攻防。

再舉一個例子，在苗栗、南投等地我們攻擊黑金，但我們可是在中常會有一位黑道中常委，你可以辯解那是很久很久以前的事，大部份黑道立委、議長、議員、鄉鎮長、代表也是！許淑華還是他父親呢！我們攻擊黑道能取信於人嗎？

一個更重要的議題是提名，只剩下屏東辦初選。我知道黨中央以民調做？調根據，希望避免黨內過度廝殺，代價是失去了民主的形式及活力。請問初選的衝突及撕裂那一次影響勝選？請問變成準一言堂得到了什麼？又失去了什麼？