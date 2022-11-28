台版晶片法案即將上路、國際大型投資機構加持，激勵半導體近期走勢。中信關鍵半導體ETF(00891)經理人張圭慧表示，近期國內半導體大廠相繼傳出利多消息，促使資金開始回補權值股。隨著全球需求增加，基本面投資價值將隨之上揚，半導體資產長線布局買點浮現。

張圭慧指出，通膨水準仍高、美國聯準會（Fed）拉長升息時程，進而壓抑股市評價面，加上台海緊張情勢對台股籌碼面衝擊，第三季以來折價加深的半導體產業潛在收益進一步提升，加上國內半導體利多簇擁，近期國內半導體走勢反彈力道強勁。

現階段半導體庫存調整周期預計明年第二季完成，使半導體產業風險底部成形。張圭慧表示，伴隨明年首季伺服器規格提升，可望帶動數據中心、高速運算（HPC）、AIoT、車用等產品線的半導體需求，基本面投資價值將隨之上揚，致使半導體資產長線布局買點浮現。

展望後市，張圭慧認為，全球政經情勢均將影響半導體產業，如經濟衰退、聯準會決策、俄烏戰爭、台幣走強形成的匯兌風險等。半導體競爭態勢除了中美半導體對抗的制裁行動、Chip 4外，近期日本八大企業合資建晶圓代工廠，以降低對外國依存性。

不過，張圭慧表示，台灣仍為先進製程技術領先業者，且擁有完整供應鏈，在客戶長期關係、研究發展或折舊攤提成本上皆具相對優勢，估計台廠在全球仍有一定領先地位，看好未來後市表現。