民進黨在此次九合一選舉中大敗，僅拿下5縣市首長，寫下創黨以來最差的一次成績。財信傳媒董事長謝金河透露，他在選前就認為今年的選情恐怕十分不妙，甚至連開票都懶得看，並列出綠營敗選的4點原因，說「如何找到新的救世主？過了今天，其實2024的局已經展開」。

謝金河昨（27）日在臉書表示，他與友人去逛石碇老街時，路邊小販們正興奮的議論選舉結果，有一位阿婆就酸「囂張沒有落魄久，太囂張了，這次就死得很難看」，而這也是他聽到的最底層的聲音。

謝金河提到，雖然他近幾年很少直接預測選情，但這次選前他就直覺民進黨的表現恐怕不妙。他以4點分析解釋，第1是民進黨此次大部分人選都是選對會推派，其中理所當然存在主觀意識，推派出的不一定是最好的人選，「於是，有小英寶寶之稱的林智堅成了破口。」

謝金河認為，第2點是英派總攬大局，但其實這些人在2018年就已輸過一次，如今再度操盤，此次選舉主軸仍然相當模糊，包括防疫、疫苗、台海危機等，甚至是半導體產業的「去台化」，很多有爭議性的議題論述都不積極，無法引起選民共鳴。

謝金河指出，去年台中市立委補選，電視台、側翼用洪荒之力狂打顏寬恒，今年又如法炮製，但他認為殺的太過頭反而造成反效果，為敵營拉抬聲勢，是第3點問題；最後的第4點則是，民進黨在2020大勝後，很多人已經忘了自己是誰，尤其總統蔡英文身邊的英系核心人士更不可一世，把陳時中包裝得四不像，甚至不時傳出英系將派出陳建仁擠掉賴清的消息，「大選前夕，內部人自己卡自己，離心離德，選舉如果沒有眾志成城，一定選不好！」

「去年全黨面對四大公投，團結一致的力量哪裡去了？」謝金河說，民進黨在選前就很無力，蔡英文雖然有感覺到危機，但卻為時已晚，也因此投完票後，他連開票都懶得看，「台灣的選舉鐘擺效應都會擺很大，這次民進黨輸到脫褲子，如何調整腳步，路線？如何找到新的救世主？過了今天，其實2024的局已經展開」。