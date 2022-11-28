購物多比較才不會買貴，一名女網友表示，聽說買好市多整尾鮭魚比較划算，為求證她買整尾鮭魚回家，切開精算每個部位價格，加總後發現買整尾魚比切好分開賣的僅便宜7元，而且還沒計算分解的工錢和分裝的盤子，她將其PO上網，隨即引發網友討論，直呼原來買切好的就好。

原PO昨（27）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，聽別人說買整尾鮭魚會比切了分開賣的便宜，她趁好市多黑色購物節，以一公斤單價499元，買3.81公斤的鮭魚，售價為1901元。

女網友在好市多買整尾鮭魚。（圖／女網友授權提供）

原PO返家後，將整尾切分為鮭魚頭、輪切、鮭魚尾等3部位，用好市多的售價來計算。鮭魚頭以一公斤單價340元計算，0.66公斤賣224元；輪切一公斤單價是579元，2.48公斤賣1436元；鮭魚尾一公斤單價519元，0.48公斤售價248元，總計3個部位合計要價1908元，較買整條魚的1901元，分開買貴了7塊錢。

原PO表示，買整尾魚和分開部位購買，只有省7元，並沒有比較省，她問「是我哪裡有算錯嗎？」貼文曝光引發網友熱議，「這篇太粗暴了」、「這篇太讚了」、「省那7塊不如直接買切好的」、「妳沒算到分解的工錢」、「若再算上分裝的盤子，妳應該連那7元都沒了」、「結論就是買切好的就好」、「這不給讚不行！感激您的壯烈犧牲」。