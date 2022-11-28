新北市一間家具行胡姓老闆長相俊俏，但婚後幾度外遇，初次被妻子抓包時，過戶名下一間店面的一半產權挽回，並承諾若再犯，將一同把該店面另一半產權過戶給妻子，孰料胡男重蹈覆轍，讓妻子氣得告上法院要求履行協議。基隆地院審結，判胡男要將店面另一半產權過戶給妻子。

判決書指出，胡妻主張，胡男於婚後多次與不同女子不正當交往，2020年1月間被她逮到，當時胡男為獲取諒解並保全關係，同意過戶其名下一間店面得一半產權，並簽署承諾書，誓言不會再與任何女子有不正當關係，倘若違反，便會將該店面的另一半產權移轉至妻子名下。

胡妻控訴，今年5月間她返回家中取物，意外目擊印尼籍聘傭下半身赤裸與胡男共處臥室，胡男見狀則急著整理衣褲，她認為胡男的行為明顯違背承諾書，故向法院請求胡男履行協議，需依照規定無條件過戶另一半店面產權給她。

對此，胡男辯稱，妻子相當強勢，因妻子揚言帶孩子離開且禁止探視，他才被逼迫簽下承諾書，至於印傭，他與印傭並無不正當交往關係，當時他與印傭在房內聊天，妻子敲門要入內，印傭前去開門後，妻子就出手毆打印傭還脫其褲子。

基隆地院審理時，法官勘驗錄影畫面，發現影片中印傭下半身赤裸，發現有人錄影後才急忙拿絲襪與褲子遮掩，並無胡男所稱遭胡妻毆打且脫掉褲子的事情，且若胡男與印傭僅是純聊天，何不選擇在客廳，而是逆於常理選擇在有床鋪的房間聊天，酌情後認定胡妻請求有理，判胡男須履行承諾書，將另一半的店面產權無條件過戶給胡妻。可上訴。