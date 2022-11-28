不少人在親密行為時喜歡口愛，泌尿科醫師程威銘表示，安全性行為很重要，進行口愛前不要吃太刺激的食物，不要刷牙、剔牙等，被口愛者在接受口愛前應修毛、清潔，若一周後小便有灼熱感要迅速就醫，可能是被傳染性病。

北市聯醫忠孝院區泌尿科醫師程威銘在個人YouTube頻道從健康的角度討論口愛的注意事項，首先是被口愛者注意6件事，第一是修毛，若對方吃到毛會很不禮貌，第二是洗乾淨，尤其是包皮，否則一不小心藏了塊起司在裡頭，濃郁的臭味會讓氣氛尷尬；第三，陰莖破皮出現傷口，避免口交，因為人嘴巴細菌超多。

第四到第六點依序為，尿道灼熱有分泌物，也要避免口交，可能已經出現感染或性病的症狀；勿亂頂深插，避免被咬傷造成傷口；一周過後若小便灼熱甚至流膿要盡速就醫，可能是被傳染性病，但若是性行為第二天後就有不適症狀，則不用太擔心，細菌滋生需要時間，隔一天就有症狀通常不是性病。

程威銘表示，至於口愛者，因為風險較高，所以有9大照護重點，保護自己也保護他人。第一，口愛前不要吃太刺激性食物，像麻辣鍋、蔥蒜等，若嘴巴沒清乾淨，恐會讓對方生殖器刺痛；第二，不要刷牙、剔牙，會造成牙齦、口腔有微小傷口，恐讓對方生殖器上細菌進入身體；第三，嘴巴有傷口避免口愛，理由也是一樣。

程威銘表示，第四是觀察陰莖是否有異味異狀、流膿，有的話不要貿然入口；第五，避免牙齒刮傷陰莖；第六，若頂太深要手握抵抗，以防反胃、嘔吐；第七，包皮過緊勿褪到底，可能在過度摩擦下腫起來就褪不回來而送急診；第八，避免精液入口，因為無法得知精液裡含有什麼細菌，除非是單一性伴侶；第九，一周過後咽喉痛癢盡速就醫，可能是被對方傳染性病。