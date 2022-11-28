曾在2019年參選港姐落選的蔡嘉欣，因熱愛購買名牌包、生活高調奢華，自嘲為「拜金港姐」，她與高富帥男友Derek交往4年，常在IG同框放閃，沒想到，近日港星林芊妤被指婚後參加富豪飯局，竟無辜波及到她，不過心情未受影響的她，近日在IG透露因幫男友提前慶生，預定一間豪華飯店套房，小倆口一路玩到浴室，結果男友疑似下體沒圍衣服，掀起網友熱議。

影片中，蔡嘉欣緊牽男友的手走進客廳，天花板及地板布滿黑、白色氣球，在這樣浪漫的氛圍下，蔡嘉欣要男友帶她轉圈跳舞，接著兩人開起香檳，還一同站在窗邊眺望夜景，甜蜜感情閃瞎眾人。這還不夠，小倆口玩到臥室打情罵俏，甚至讓男友幫拍她泡澡的畫面，可見蔡嘉欣對鏡頭回眸一笑，搭配細嫩肌膚和優美直角肩，身處在浴缸中的她又用泡沫巧妙遮住的胴體，給人遐想空間。

蔡嘉欣和男友一路從客廳、玩到臥室甚至浴室。(圖/蔡嘉欣 IG)

蔡嘉欣澄清男友並未全裸。(圖/蔡嘉欣 IG)

然而更讓網友注意的是，鏡子的倒影出現一團肉色，疑似男友沒穿衣服，在底下留言：「你男朋友走光，知道你們一起泡澡了」，對此，蔡嘉欣對《香港01》透露她有見到相關留言，直指是網友看錯，被追問男友有無用毛巾遮住下半身？蔡嘉欣以公務繁忙為由不願多說，亦不予回應被指參加富豪飯局事件。

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