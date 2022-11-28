烏克蘭國家核電公司（Energoatom）負責人今天表示，有跡象顯示，俄羅斯軍隊可能準備離開他們自侵烏不久、於3月占領迄今的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠。

路透社報導，若是真的，這一步將造成札波羅熱州戰場出現重大變化。位在烏國東南的札波羅熱州部分地區遭俄軍占領，數月來前線幾乎沒有變化。核電廠周圍一再遭砲擊，掀起核災隱憂。

烏克蘭國家核電公司負責人柯亭（Petro Kotin）表示：「近幾週，我們接收的資訊示意他們可能準備離開（核電廠）。」

他說，「首先，有非常多俄羅斯媒體報導，遷出（核電廠）是值得的，也許值得將（它的）控制權移交給」聯合國核子監督機構「國際原子能總署」（IAEA）。他還說：「給人的印象是他們正在收拾行囊，偷走一切能偷的東西。」

俄烏數個月來一再指責對方砲擊不再運轉的札波羅熱廠區。1986年發生世界上最嚴重的核電事故，地點就在烏克蘭車諾比（Chornobyl）。

當被問到現在談論俄軍離開核電廠是否為時過早時，柯亭在電視上說：「現在還為時過早。我們現在還沒看到這個情況，但他們正在準備（離開）。」

「（烏克蘭）人員一律被禁止穿越檢查哨、前往烏克蘭（控制）的領土。」

國際原子能總署署長23日在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）會見俄羅斯代表團，討論在歐洲最大核電廠札波羅熱核電廠周圍建立保護區，以防止發生核災。札波羅熱核電廠過去提供烏克蘭約1/5的電力。

會議隔天，俄羅斯新聞社（RIA）援引俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergey Ryabkov）的話說，保護區一事應該「很快」就會做出決定。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1111128