過去曾與孔劉、玄彬、姜棟元等人，被視為南韓「四大公共財」的男神蘇志燮，2020年被爆出與小17歲記者女友趙銀政熱戀後，隨即宣布結婚，但兩人無論是交往還是結婚，過程始終保持低調，就連婚後他也鮮少公開婚姻生活相當保護愛妻。不過，蘇志燮前陣子接受媒體採訪時卻罕見放閃，近日甚至一同觀看展覽，首度曝光同框合照，立即引起網友熱烈討論。

南韓知名畫家朴栖甫（박서보），昨（27）日於個人IG上PO出舉辦展覽的心得，更開心提到遇見蘇志燮夫妻檔一事，透露「不久前遇到演員蘇志燮，是他的太太預約之後兩人一起來的，這天一起看展的人們心情應該都像中樂透一樣，不只可以看到我，也能看到知名藝人」一旁還不忘加上他與蘇志燮、趙銀政小倆口的合照。

而照片中，只見夫妻倆剛開始一左一右地站在朴栖甫保持著適當的距離，但到了大合照時，趙銀政則是站在高大的蘇志燮身旁，開心的挽著老公並露出燦笑。而這幾張照片也是蘇志燮於婚後，首次與太太趙銀政同框，讓粉絲們忍不住激動的情緒。

除此之外，蘇志燮日前跑電影《局中局》的宣傳時，也罕見地提到婚姻生活，直言「我很幸福」，甚至開心的表示，以前對於結婚沒什麼太大的感覺，直到自己脫單找到對的人，真的會出現莫名的安定感，就連失眠症也都沒了，心靈上也會變得更成熟，因此「我無條件的推薦結婚」。