華爾街股市繼上周收高後，美東時間周日晚間美股主要指數期貨下跌。在亞洲方面，投資人對中國內部動盪升溫感到擔憂，恐不利亞股周一表現。

目前道瓊指數期貨跌96點或0.28%，標普500指數期貨跌0.4%，那斯達克100指數期貨跌0.45%。因逢感恩節假期，上周四美股休市，周五提前收盤。

儘管上周因逢感恩節假期，美股交易時間縮減，但三大指數周線仍全面收高，道瓊指數周漲1.78%，標普500指數周漲1.53%，以科技股為主的那斯達克指數表現相對落後，但漲幅也有0.72%。

隨著通膨降溫，聯準會官員接連透露央行可能放緩其激進的升息路徑，給上周華爾街股市帶來提振。聯準會發布的11月會議紀要則證實了政策可能有所轉變。會議紀要指出，「絕大多數」與會官員認為可能「很快」就適合放緩升息步伐。

在11月的最後一周，投資人將關注後續將發布的企業財報與一連串經濟數據，以了解更多有關於美國消費力與經濟狀況的訊息。Intuit、Salesforce和Five Below本周將公布業績，而本周將公布的重要經濟數據包括個人消費和11月就業報告。

周一亞洲股市料將走低，投資人對中國國內感染人數持續創高和政府堅守清零防疫政策的影響感到擔憂。

目前日經225指數下跌0.4%，澳洲S&P/ASX 200指數暫跌0.6%，對風險敏感的澳元跌至0.6718美元。

中國央行在周末宣布調降銀行存款準備金率25個基點，至7.8%，將釋出約5,000億元人民幣的長期流動性。中國國家統計局公布今年前10個月工業獲利較2021年同期下滑3%。新疆烏魯木齊一場大火引發的民怨持續升溫，「反清零」、「反封控」的示威活動在中國蔓延開來，北京、上海、廣州、武漢、成都等主要城市都出現非常罕見的警民衝突事件，市場將密切關注中國政府後續將如何應對。