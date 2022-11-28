九合一選舉結果出爐，民進黨遭遇了史無前例的大敗，總統蔡英文宣布辭去黨主席，由高雄市長陳其邁代理。但台灣民意基金會董事長游盈隆指出，此戰讓民進黨的地方執政面積嚴重縮水，甚至比1989年還小，若總統蔡英文不揪出核心戰犯、下詔罪己，民進黨再不好好反省、面對真相，那是對不起列祖列宗，就等著在2024被徹底殲滅。

游盈隆今（28）日在臉書直言，這次九合一選舉的結果，執政的民進黨「是塗塗塗」，三個塗排成一列，可以說慘不忍睹，同時他也認為，此結果的中短期政治影響非常深遠。

游盈隆分析，從一個比較的觀點來看，民進黨今年所獲縣市長席次（兩都三縣）與2005年（1都＋6縣）類似，雖然沒有收復雲林，卻拿回澎湖，但整體版圖縮小，從濁水溪退守北港溪以南，中台灣與北台灣全面淪陷，「遑論宜花東」。而若從民進黨地方執政版圖面積的角度看，2022年的面積甚至比1989年更小。

游盈隆指出，1989年是民進黨創黨後第三年，當年縣市長選舉，民進黨氣勢如虹，一舉拿下宜蘭縣、台北縣、新竹縣、彰化縣、高雄縣、屏東縣，奠定日後逐鹿中原的基業，而2022這一戰，則讓民進黨丟盔棄甲、前功盡棄，「狼狽退回32年前的出發點」。

對於民進黨再度大敗，且一次比一次慘、被藍白聯手打趴，游盈隆認為，這恐是重重地得罪、惹怒台灣選民。他更警告，在這種情形下，身兼黨主席的蔡英文，若只是想辭黨主席一走了之，不下詔罪己、揪出幾個核心戰犯，民進黨內不痛下決心好好檢討反省，若還心存僥倖，苟且偷安，不願面對真相的話，那是對不起列祖列宗，「就等著在2024被徹底殲滅，後悔莫及」！