E組「死亡之組」在日本爆冷擊敗德國、又爆冷敗給哥斯大黎加之後陷入混戰，由誰拿下兩張16強門票，必須在12月2日凌晨3:00的西班牙vs日本、德國vs哥斯大黎加才能見分曉。為保證沒有球隊策略性放水，每組最後兩場比賽都是兩地同時開踢。

目前的積分為西班牙4分（1勝1和）、日本3分（1勝1負）、哥斯大黎加3分（1勝1負）、德國1分（1負1和）。

《西班牙》

晉級：西班牙贏或平手日本。

晉級：西班牙輸日本、德國平手哥斯大黎加。

可能晉級：西班牙輸日本、德國贏哥斯大黎加（西德比較淨勝球）。

淘汰：西班牙輸日本、德國輸哥斯大黎加。

《日本》

晉級：日本贏西班牙。

晉級：日本平手西班牙、德國平手哥斯大黎加。

可能晉級：日本平手西班牙、德國贏哥斯大黎加（日德比較淨勝球）。

淘汰：日本平手西班牙、德國輸哥斯大黎加。

淘汰：日本輸西班牙。

《德國》

晉級：德國贏哥斯大黎加、西班牙贏日本。

可能晉級：德國贏哥斯大黎加、西班牙平手日本（德日比較淨勝球）。

可能淘汰：德國贏哥斯大黎加、西班牙輸日本（德西比較淨勝球）。

淘汰：德國平手或輸哥斯大黎加。

《哥斯大黎加》

晉級：哥斯大黎加贏德國。

晉級：哥斯大黎加平手德國，西班牙贏日本。

淘汰：哥斯大黎加平手德國、西班牙平手或輸日本。

淘汰：哥斯大黎加輸德國。

由於西班牙首戰7比0痛宰哥斯大黎加，導致哥斯大黎加在淨勝球方面處於絕對劣勢，西班牙有絕對優勢。