全台名字最長的嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」、電競直播主Molly翎熹，以2813票成功闖進嘉義市議會，掀起熱烈的討論，不同於其他當選的候選人，並未安排謝票行程，但她今(27)日錄製一段影片發表當選感言，並穿著低胸上衣上鏡，讓網友直喊太辣了。

「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」、電競直播主Molly翎熹，雖然沒有像其他候選人親自在大庭廣眾下謝票，但她也相當誠意的錄製一段影片表達感謝：「謝謝大家的支持，讓更多人關注到我出來參選的原因和政見，這也正是民主制度的難得可貴之處，藉由自由選舉，即使是衝撞現有體制、民風的政見，都有可能推動和實現的一天，肩上現在背負者大家對我的期待和厚愛，我會繼續努力，謝謝大家」。

影片中的她，保持一貫的風格，穿著白色低胸上衣，胸前露出深邃的事業線，粉專還曬出一張照片，笑著解釋道：「如果等等在新聞上看到打碼的我，衣服原本是長這樣的」。

不少網友紛紛留言笑稱，「成功掌握流量密碼！」、「把和平的象徵馬賽克，到底是何居心？」、「所以妳這都會提供解碼版的」、「好漂亮的議員 讚」、「你一定要請開票人員喝飲料 看他唸的好辛苦」、「翎熹，好甜美笑容又可愛喔！」