大陸男星吳磊過去在《琅琊榜》、《長歌行》《星漢燦爛·月升滄海》等多部古裝劇中有著不俗的表現，被封為新一代古裝小鮮肉。不只和劇內搭戲女星的CP情備受關注，粉絲們也相當好奇他的感情生活。過去曾被狗仔扒出疑似密戀20歲女星向函之。雖兩人當時未對此多做回應。但昨(27)日，向函之突在網路上曬出長文，內容疑似暗向吳磊深情告白，引發網路熱議。

過去，吳磊與向函之一同拍攝電視劇《啟航：當風起時》爆出秘戀傳聞。有網友指出兩人的通話置頂頭像相當類似，以及向涵之特地與女主角趙露思做出相同手勢，疑似和吳磊與趙露思的CP粉高調宣告自己正牌女友的地位，惱怒《星漢燦爛》粉絲。雖然男方日前在微博上發文強調自己是單身狀態，但網友們並未買單，試圖挖出更多證據。

昨日，向函之在微博上曬出手機裡打的備忘錄長文，內容指出「不理解為何粉絲們要干涉演員的生活，希望大家能夠尊重這一行業，不要為他們綁上多餘的枷鎖，產生『演員不能談戀愛』的錯覺。」甚至還直接在文末寫下自己內心的小小心願，表示「我希望我能夠穿著婚紗，你能夠穿著西裝，然後互相交換戒指。」此篇對戀愛幻想的長文，被網友認為是暗指戀情傳聞，疑似隔空和男友甜蜜告白。

向函之在微博上曬出備忘錄長文。(圖／翻攝自微博)

事後，向函之再度分享另一篇題為「又是一份兩塊錢的廢話」文章，表示「希望多一些明智的普通讀者，而非一堆狗屁不通的不專業讀者。」對此，微博上充斥著一片罵聲，指出「身為演員，收入已經是常人所難以達到的高度，何必在這邊發些不知所以的廢話文學」、「想戀愛就退圈啊！那麼多收入在這邊發戀愛文學讓人覺得不知民間疾苦。」