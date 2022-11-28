民進黨在九合一選戰失利，選後綠委何志偉在政論節目狂罵綠營內部問題，直言黑道進入陳時中競選團隊，更自爆曾被有黑道背景的中常委逼迫當眾道歉。對此，在此次選舉中順利連任的民進黨台北市議員劉耀仁昨（27）日在臉書痛批，「全台北市最有私心、最有心機、最擅長政治算計、最難相處的就是你何志偉，閉上你的鳥嘴！」

劉耀仁是民進黨老牌選將，2002年當選後連戰連勝，本次也獲得14518票順利連任，昨日他在臉書表示，民進黨優良的黨格就是全黨公職共同承擔敗選的責任，何志偉不需要急著找戰犯，為他該承擔的部分卸責，「是男人就和黨公職一樣，一起把嘴閉起來接受指教，痛定思痛，虛心改進」。

「何志偉，你已經夠紅了，無需再傷害黨來增加自己的聲量！」劉耀仁指出，過去何志偉在議會期間無數次自私傷害同仁，大家到現在仍銘記在心，「當時黨團會議，你當面被王世堅同志痛批的事，你忘記了嗎？你的放冷箭，在議場被莊瑞雄幹譙，你忘了嗎？」

劉耀仁認為，何志偉如今當上立委仍死性不改，為了自身私立傷害黨、傷害同志毫不手軟，「曾聽說你立志選臺北市長，勸你卡早睡卡有眠，全台北市最有私心、最有心機、最擅長政治算計、最難相處的就是你何志偉，閉上你的鳥嘴！」