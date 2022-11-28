九合一選戰經過一場兵戎相見廝殺，呈現幾家歡樂幾家愁！台中市大甲區林清良及林立偉父子兩人，分別當選大甲區岷山里及朝陽里長蔚為地方佳話。林清良說，全台中市應該只有他們父子，在同一個行政區分別擔任里長；兒子當選里長後，若服務地方遇到問題也可請教老爸，父子聯手一起攜手服務鄉親。

大甲區岷山里長林清良，這次挑戰連任成功，兒子林立偉首次參選隔壁的朝陽里的里長，也打敗原有里長王福吉順利當選；父子同時當選里長，一門雙傑。

54歲的林清良，曾任前立委劉銓忠秘書助理及苗栗縣議員助理，並曾任一屆大甲鎮民代表，台中縣市合併後轉戰里長，這次順利當選連任，將邁入第二屆，從政經歷約20年。

原本從事五金行工作25歲的林立偉，曾幫忙父親處理一些里內事務，對服務地方產生興趣。他指出，因現任朝陽里長王福吉原本表示不再連任，他於今年初將戶口遷到朝陽里開始布局參選里長，希望有機會像父親一樣，服務鄉親、造福鄰里。

王福吉後來仍登記參選，林立偉憑藉著年輕有幹勁，以369票打敗現任王福吉的211票，順利當選朝陽里長。林清良說，台中市應該只有他們父子，在同一個行政區分別擔任里長；對兒子首次參選里長即挑戰成功感到開心，兒子當選里長後，若服務地方有什麼問題，可以詢問老爸，父子一起攜手服務地方、造福鄉里。