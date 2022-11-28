睪固酮是相當重要的男性賀爾蒙，除維持男性性功能、生殖功能正常作用外，並可增肌減脂，不足時除會產生性功能障礙外，還會導致體脂增加、慢性病風險大增，醫師提醒，甘草、不飽和脂肪酸、加工食品、酒精這4種食物，會讓體內睪固酮狂降，讓男生提早進入更年期，其中，加工食物除了讓睪固酮濃度降低外，還會讓睾丸體積減少，是男性應遠離的食物。

減重醫師蕭捷健在其臉書粉專上表示，30歲之後，男性睪固酮就以每年約1％到2％的速率開始下降，肌肉合成越來越少，代謝愈來愈差，體脂肪和內臟脂肪也愈來愈高，睪固酮降低也會造成精神差、沒動力。他表示，生活中有4種食物，會讓讓睪固酮狂降，讓男生提早進入更年期。

第一為甘草，他表示，義大利研究，每天食用7克甘草根的男生，僅1周後，睾固酮濃度就下降了 26%。第二為不飽和脂肪酸，例如大豆油、玉米油和葵花油，日本研究曾發現，經常攝取這類不飽和脂肪酸會降低睪固酮水平。

第三為加工食品，因加工食品高鈉、高熱量、高糖，還含有反式脂肪，哈佛公共衛生學院研發現，反式脂肪攝入量最高的人，睪固酮濃度比其他人降低 15%，此外，這些人的精子數量也減少了37%，且睾丸體積也減少，研究人員認為，這可能與睾丸功能下降有關。

第四則為酒精，西班牙的研究指出，每天飲用 30 ~ 40 克酒精，相當2 ~3 杯紅酒，男性的睪固酮濃度在 3 周內降低了6.8%。